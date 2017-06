Morbihan : bientôt une première rue au nom de Thomas Pesquet

C'est une grande première, rapporte Le Télégramme. La petite commune d'Elven (Morbihan), près de Vannes, va baptiser l'une de ses rues en construction "Thomas Pesquet", du nom du désormais célèbre spationaute français. Une première, selon le quotidien breton, qui souligne que même Dieppe (Seine-Maritime), la ville d’origine du spationaute, n’y avait pas encore pensé.

"On a l'homme qu'il faut pour intéresser les jeunes"

Pourquoi Elven, vous dites-vous ? Parce que celui qui a lancé cette idée, le conseiller municipal de la ville Marcel Jégousse, a "côtoyé le grand-père paternel de Thomas Pesquet durant 25 ans dans une coopérative agricole de Seine-Maritime". Une rue qui doit conduire au futur collège, actuellement en construction. "On a l'homme qu'il faut pour intéresser les jeunes au savoir, à la connaissance, à la science. Doué de sagesse, de modestie et du goût du travail. C'est une excellente référence", justifie l'élu.

Et le principal intéressé a déjà donné son accord, alors qu'il était à 400 km au-dessus de nos têtes. Ce sont les parents de Thomas Pesquet qui lui ont transmis cette demande. Reste à organiser l'inauguration. Les élus espèrent la venue pour l'occasion du spationaute et veulent même aller encore plus loin en donnant son nom au futur collège.