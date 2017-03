L'astronaute français Thomas Pesquet va faire deux nouvelles sorties dans l'espace depuis l'ISS

Et deux de plus : l'astronaute français Thomas Pesquet doit faire deux nouvelles sorties dans l'espace, depuis la station spatiale internationale (ISS), probablement à "la fin du mois de mars et au mois d'avril", annonce l'Agence spatiale européenne. Elle précise que les "dates sont susceptibles de changer".

Pour cette sortie extra-véhiculaire depuis l'ISS, Thomas Pesquet devrait être accompagné de ses collègues de la NASA Shane Kimbrough, pour la première, et Peggy Whitson, pour la seconde. Thomas Pesquet et Shane Kimbrough doivent installer un nouvel ordinateur et travailler sur le système de distribution d'énergie électrique de la station spatiale. Avec Peggy Whitson, ils doivent installer de nouvelles antennes et caméras, et travailler sur le détecteur à antimatière AMS-02.

Arrivé à la station spatiale internationale le 20 novembre 2016, Thomas Pesquet avait réalisé sa première sortie dans l'espace le 13 janvier, avec Shane Kimbrough. Il était devenu le quatrième Français à avoir effectué une sortie dans l'espace. Cette première sortie avait pour objectif une opération de maintenance sur les batteries solaires.