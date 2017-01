"Le cœur bien accroché", Thomas Pesquet raconte sa mission dans le 20h de France 2

Après sa première sortie extra-véhiculaire hors de la station spatiale internationale, lors de laquelle il est resté près de 6 heures dans le vide sidéral, Thomas Pesquet explique que cela est "impressionnant." "Quand on sort du sas et qu'on bascule comme ça dans le vide, 450 km de vide, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais très rapidement, le cerveau comprend qu'en fait, on ne va tomber, qu'on va flotter."

Cette "brillante" Terre

Alors qu'il a déjà passé deux mois dans la station spatiale internationale, Thomas Pesquet explique qu'il y a "beaucoup de choses" qui le surprennent. "La chose qui m'a choqué en premier, c'est que la Terre brille, elle est d'un bleu brillant, elle luit dans la nuit et ça, c'est magnifique, ce sont des choses qu'on ne voit pas sur les photos, malheureusement."

Le JT

