DIRECT. Suivez la nouvelle sortie dans l'espace de Thomas Pesquet

: L'homme de 25 ans interpellé lundi dernier à Apt, dans le Vaucluse, après la découverte de six kilos d'explosifs, de bouteilles de gaz et de boulons dans son appartement, a été déféré ce matin au parquet d'Avignon, a appris France Bleu Vaucluse.



: "Je ne veux pas rentrer dans le débat électoral, je ne suis pas candidat. Mais, il y a une dignité, une responsabilité à respecter. Je pense que Monsieur Fillon est au-delà, en deçà", a donc répliqué François Hollande après les accusation de François Fillon hier soir. Voici la vidéo.





: Bonjour @Anonyme. Tracfin, c'est l'acronyme de "Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins". C'est un organisme du ministère de l'Économie et des Finances, chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent. Et hier soir, François Fillon a accusé François Hollande de s'en servir dans son cabinet noir.

: #cabinet noir. C'est quoi ''tracfin' ?

: Oui à Le Drian et à Bayrou, non à Valls et à Royal... Comment Emmanuel Macron fait le tri parmi ses soutiens ? A l'image du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian de nombreuses personnalités rallient En marche !. Mais si certaines sont accueillies à bras ouverts, d'autres semblent rester sur le pas de la porte.



: Sur Twitter, Michel Sapin dément l’existence du cabinet noir évoqué par François Fillon hier soir lors de "L'Emission politique" sur France 2.

: Allez, petite pause dans ce live avec cet ourson du zoo de Munich (Allemagne). Il m'a fait penser à certains collègues arrivés trempés ce matin.







: Décidément, ces primaires sont des pièges, dans lesquels, les candidats sont enfermés, et ne peuvent plus répondre aux attentes de tous les Français.

: Et oui, ils pensent tous à se recaser

: A force de mordre on se fait mordre

: Courage M. Hamon, plus qu'un mois à tenir et vous pourrez quitter ce parti... Je ne me déplacerai plus pour des primaires, si personne ne soutient le vainqueur je ne vois pas l'intérêt !

: Toujours beaucoup de réactions dans les commentaires après le ralliement de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron. Vous êtes nombreux à ne plus rien comprendre au PS.

: Il vient de rebaptiser le PS : Parti Séparé.Mr Hamon rejoignez Mélenchon, SVP.

: Les drones révolutionnent la recherche sur les dinosaures en repérant leurs empreintes, rapporte Mashable. Ils permettent de les photographier du ciel, sur de très grandes surfaces, et de réaliser une carte en 3D. Une opération qui peut prendre parfois plusieurs mois au sol.

: Existe-t-il un cabinet noir à l'Elysée ? "Il n'y a pas de cabinet noir à l'Elysée, poursuit le chef de l'Etat. Il y a un cabinet qui travaille mais nous n'avons pas à nous mêler des affaires et ma position a toujours été l'indépendance de la justice, le respect de la présomption d'innocence, et ne jamais interférer. C'est très différent de mes prédécesseurs", a déclaré le chef de l'Etat à France Bleu.

: #PRESIDENTIELLE François Hollande répond à François Fillon : "Il y a une dignité à respecter, François Fillon est au-delà ou en deçà !"

: Michel Robillard, un ébéniste à la retraite, vient de terminer la fabrication d'un modèle de 2 CV en bois, un véhicule grandeur nature unique au monde, équipé pour prendre la route. Et la "deudeuche" s'apprête à passer son premier contrôle technique.





: Le père d'Andreas Lubitz, le copilote de l'avion et responsable du crash, doit s'exprimer au cours d'une conférence de presse dans la matinée à Berlin. Il compte remettre en cause la thèse du suicide.

: Un moment douloureux pour les familles des victimes, deux ans après le crash de la Germanwings. Au Vernet, le village le plus proche de l'endroit où s'est écrasé l'appareil, quelque 500 personnes sont attendues pour notamment dévoiler une œuvre commémorative.

: Vincent Lambert ne sera pas transféré dans un autre hôpital, rapporte Le Figaro. La Cour d'appel de Reims a rejeté ce matin la demande que faisaient ses parents, Viviane et Pierre Lambert, depuis quatre ans.

: Attention, c'est un festival. Dans cette vidéo, vous trouverez compilé les pires erreurs de conduite filmées par des caméras embarquées en Australie. En la regardant, j'ai instinctivement appuyé sur la pédale de frein.





: Une enveloppe suspecte a été découverte hier soir au centre de tri postal de Brest. Par mesure de sécurité, il restera fermé ce vendredi et le courrier ne sera pas livré dans le Finistère, rapporte Le Télégramme.

: "La seule trahison que je ne pourrais accepter, c'est la trahison par rapport à mon histoire, par rapport à ma conscience, par rapport à mes convictions". Sur Cnews, Jean-Yves Le Drian a expliqué son choix de soutenir Emmanuel Macron, en disant avoir "des désaccords" avec Benoît Hamon



: On fait le point sur l'actualité de ce vendredi matin :



• La police britannique a procédé à deux nouvelles arrestations "importantes" dans la nuit, dans l'enquête sur l'attentat de Londres.



• "Je soutiens Emmanuel Macron mais je reste socialiste", annonce Jean-Yves Le Drian dans un entretien à Ouest-France. "Je ne lui en veux pas, je n'attendais rien de lui", réagit Benoît Hamon. Le candidat PS avoue tout de même qu'il ne s'"attendait pas à ce qu'il y ait autant de trahisons".



• Lors de "L'Emission politique" sur France 2, François Fillon a accusé François Hollande d'animer un "cabinet noir" qui orchestrerait des fuites contre lui, demandant l'ouverture d'une enquête. Le chef de l'Etat a très vite condamné "des allégations mensongères" dans un communiqué.



L'émission a été riche en rebondissements. "J'ai eu tort d'accepter" les costumes offerts par Robert Bourgi et "je les ai rendus", a affirmé François Fillon. Le débat avec l'écrivain Christine Angot a également été particulièrement musclé

: Bonjour ! Un journaliste de France 2 donne les chiffres sur Twitter. L'audience a été plus faible que lors de l'émission avec Marine Le Pen.

: Avez-vous les audiences de l'émission d'hier soir avec Fillon ?

: #LONDRES La police britannique a procédé à deux nouvelles arrestations dans la nuit.

: Donald Trump qui pète les plombs ? Non, juste le président américain tout heureux de tester une gros camions garé sur la parking de la Maison Blanche. Une photo et une grimace largement détournées depuis sur Twitter.



: "Ce que je peux vous dire, c'est que nous n'aurons pas, je peux vous l'assurer à 100%, de financements de banques russes."



"Nous avons quelques pistes ailleurs mais je peux vous dire que ce ne sera pas en Russie. Je regrette que ce ne soit pas en France parce que les banques françaises refusent de prêter à la seule candidate Marine Le Pen", a déclaré sur franceinfo ce ténor du Front national, alors que son parti est toujours à la recherche de financements et que Marine Le Pen est actuellement à Moscou où elle pourrait être reçu par Vladimir Poutine.

: Le déficit public de la France est plus élevé que prévu en 2016, à 3,4% du PIB. Pourtant, Michel Sapin assure pour sa part que le gouvernement "a tenu ses engagements européens".

: Benoît Hamon ne s'"attendait pas" à "autant de trahisons", a-t-il déclaré ce matin sur Europe1. Il était interrogé sur le ralliement du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron.





: A partir du mois d'avril, des automobilistes de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, vont tester le tout premier "péage positif" de France indique France Bleu Paris. Concrètement, il s'agit de récompenser les conducteurs qui ne circuleront pas aux heures de pointe en les rémunérant 2 euros par trajet évité.

: Le message est plutôt direct. Des couches-culottes ont été accrochées à l'entrée d'une école de Marseille pour dire "non" aux supporters de l'OM qui urinent sur les grilles de l'établissement.





: Le maire de Ruelle-sur-Touvre, près d'Angoulême, en Charente, a pris un arrêté, la semaine dernière, pour interdire les pulvérisations de produits phytosanitaires à moins de 50 mètres des habitations. Cette décision ne plaît pas du tout à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) qui a saisi le préfet pour faire invalider cet arrêté.

: En Corée du Sud, le consortium chargé du renflouement du Sewol se prépare à positionner sous le ferry sud-coréen un bâtiment semi-submersible en vue de son transfert vers un port. Il y a trois ans, son naufrage avait fait 304 morts.











: "Je veux prendre mes distances avec cette gauche qui pour gouverner renonce à être de gauche."



Sur Europe 1, le candidat a également estimé que "la logique dans toute élection, c'est qu'on respecte le vainqueur", après les ralliement en série à Emmanuel Macron.









: Bonjour @anonyme, vous me donnez justement l'occasion d'en parler ! L'astronaute français s'apprête à effectuer sa deuxième sortie orbitale vendredi en compagnie de son collègue américain Shane Kimbrough pour faire des travaux à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Les deux hommes doivent s'extraire du sas de décompression de l'avant-poste orbital à 13 heures pour une sortie devant durer 6h30.

: Au fait, nouvelle sortie extra-véhiculaire de Thomas Pesquet aujoud'hui !

: "Je ne lui en veux pas, je n'attendais rien de lui", déclare Benoît Hamon, invité ce matin sur Europe 1. Le candidat PS avoue tout de même qu'il ne s'"attendait pas à ce qu'il y ait autant de trahisons".

: Après sept années de silence, Gorillaz revient le 28 avril avec un nouvel album intitulé Humanz. Le groupe fictif, derrière lequel se cache le chanteur Damon Albarn et le dessinateur Jamie Hewlett, a dévoilé le clip du single, Saturnz Barz. Si vous avez un casque de réalité augmentée, une version de la vidéo à 360° est disponible ici.



: Le Drian fait le seul choix possible pour battre l'extreme droite et une droite mal representee par un candidat mis en examen pour des faits tres graves mettant en doute sa probité.

: Les Republicains sont pathétiques mais le PS est pitoyable! Benoit Hamon subit le meme sort que Segolène en 2007!