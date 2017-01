DIRECT. Regardez la première sortie dans l’espace de Thomas Pesquet

Ce qu'il faut savoir

L’astronaute Thomas Pesquet, qui a pris ses quartiers le 19 novembre à bord de la Station spatiale internationale, effectue vendredi 13 novembre sa première sortie dans l’espace, dans le cadre d’une opération de maintenance, dont l’objectif est de moderniser le système électrique de l’avant-poste orbital. Retransmise en direct, cette sortie est à voir sur franceinfo.

Un scaphandre tout blanc. Le Français Thomas Pesquet se distinguera de son équipier l'américain Shane Kimbrough, dont le scaphandre arborera des liserés rouges. Son casque équipé d’une caméra permettra à la Nasa d’avoir un champ de vision similaire à celui de l’astronaute.

Deux sorties spatiales pour remplacer les vieilles batteries. L'Américain Shane Kimbrough, commandant de l'équipage, et sa compatriote Peggy Whitson, ingénieure de vol, ont bouclé avec succès vendredi 6 janvier leur première sortie orbitale. Les deux astronautes ont notamment branché trois des six nouvelles batteries lithium livrées à la Station internationale. Dans cette deuxième expédition, le Français et l’Américain vont, durant six heures, effectuer le branchement des trois autres batteries.