SpaceX va effectuer le premier lancement avec une fusée dont le premier étage est recyclé

Même pour aller dans l'espace, on recycle. La société américaine SpaceX va réutiliser pour la première fois, jeudi 30 mars, un premier étage de sa fusée Falcon, depuis le Centre spatial Kennedy près de Cap Canaveral, en Floride (Etats-Unis). Cela ouvre potentiellement la voie à un bouleversement de ce secteur grâce à une réduction des coûts d'accès à l'espace.

Le premier étage recyclé avait initialement volé en avril 2016 avec le lancement de la capsule Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS) pour une mission d'approvisionnement dans le cadre d'un contrat avec la Nasa. L'engin de 41 mètres de hauteur était revenu atterrir, dix minutes après le décollage, sur une plateforme flottant dans l'océan, freinant et guidant sa descente rapide dans l'atmosphère avec ses moteurs en rétrofusée.

Un tir à 60 millions de dollars

Au total, SpaceX a effectué treize tentatives de récupération et en a réussi huit dont trois sur le sol et cinq sur une barge en mer. Les échecs se sont surtout produits lors des premiers tirs. Après le lancement de jeudi, SpaceX tentera de récupérer le premier étage recyclé de Falcon 9 qui, si tout se passe comme prévu, reviendra se poser sur une plateforme dans l'Atlantique.

La société fondée et dirigée par le milliardaire, également patron et fondateur des voitures électriques Tesla, compte réduire nettement les coûts de mise sur orbite en récupérant la partie la plus coûteuse du lanceur. La directrice générale de SpaceX, Gwynne Shotwell, avait indiqué l'an dernier que le recyclage du premier étage de Falcon pourrait réduire le coût de lancement d'environ 30%. Actuellement, SpaceX facture plus de 60 millions de dollars le tir.

On ignore pour le moment combien de fois le premier étage pourra être réutilisé après son reconditionnement. Elon Musk avait assuré, fin 2015, qu'il pourrait théoriquement être recyclé jusqu'à cent fois, tout en estimant pouvoir le faire revoler de dix à vingt fois.