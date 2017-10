Pour la première fois, un objet venu d'un autre système solaire dans notre voisinage ?

Un visiteur venu d'un monde lointain. Un corps céleste mystérieux traverse notre système solaire. Le Monde a rapporté, vendredi 27 octobre, qu'il a été détecté par des astronomes de l’observatoire du Mauna Haleakalā (Hawaii, Etats-Unis). Cet objet "dont l’orbite très spéciale semblerait favoriser une origine externe au Système solaire", précise le blog du quotidien spécialisé dans l'observation du ciel. "Ce pourrait être le premier objet jamais observé dans notre voisinage dont l'origine extrasolaire est avérée", relève Le Figaro.

L'astronome Tony Dunn a réalisé une simulation. Le fameux objet (en jaune) arrive par le haut et se déplace avec une vitesse bien plus élevée que les autres comètes découvertes en 2017 (en bleu).

Is comet #C2017U1 a visitor from another solar system? Here's a simulation of its current nominal orbit. This simulation will run in your browser.

