CARTE. Nuits des étoiles : votre commune est-elle un bon endroit pour les observer ?

Pour voir les étoiles, il ne suffit pas toujours de lever les yeux au ciel. L'éclairage et l'urbanisation empêchent nombre de Français de profiter d'une véritable nuit noire et d'apercevoir un ciel étoilé. Afin de trouver les meilleurs spots pour regarder les astres lors des Nuits des étoiles du vendredi 28 juillet au dimanche 30 juillet, franceinfo vous propose de consulter cette carte de la pollution lumineuse, élaborée par l'association Avex. Elle a été réalisée à partir des données européennes d'artificialisation du sol, couplées aux lois de propagation de la lumière et aux reliefs européens.

Les zones bleues sont celles où il y a le moins de pollution visuelle, il est alors possible d'observer entre 1 000 et 5 000 étoiles à l'œil nu. Les pires endroits pour observer les étoiles sont situés dans les zones rouge et blanche, constituées principalement par les grandes villes. Dans ces zones, la pollution visuelle est telle que l'on ne peut observer quasiment aucune étoile dans le ciel.

Vous pouvez vous déplacer sur la carte pour trouver le niveau de pollution lumineuse de votre région préférée. Pour des raisons techniques, les données ne s'affichent pas si votre niveau de zoom est trop important ou trop faible. N'hésitez pas à pointer d'abord votre ville, puis à zoomer pour obtenir les données.