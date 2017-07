Les humains seraient en partie constitués de matière intergalactique

Jusqu'à la moitié de la matière de la Voie lactée proviendrait de galaxies lointaines, selon une étude publiée jeudi 27 juillet par la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (en anglais). Cette dernière conclut que chacun de nous pourrait être, en partie, constitué de matériaux extragalactiques.

"Jusqu'à la moitié des atomes qui nous entourent, dans le système solaire, sur la Terre et en chacun de nous, ne vient pas de notre propre galaxie mais d'autres galaxies", déclare Claude-André Faucher-Giguère, coauteur de l'étude.

Le résultat de l'explosion d'étoiles en fin de vie

A partir de simulations informatiques en 3D, des chercheurs ont démontré que les supernovas, les étoiles en fin de vie, éjectent de très grandes quantités de gaz en explosant, un phénomène capable de propulser des atomes d'une galaxie à l'autre.

"Il est probable qu'une grande partie de la matière de la Voie lactée logeait dans d'autres galaxies avant d'être expulsée par un vent puissant", explique Daniel Anglés-Alcázar, coauteur de l'étude. Ce transfert de masse par les vents galactiques, qui a dû prendre plusieurs milliards d'années, pourrait être à l'origine de 50% de la matière des grandes galaxies, selon l'étude.

"Cette étude modifie notre compréhension de la formation des galaxies après le Big Bang", déclare Claude-André Faucher-Giguère, qui considère que "nos origines sont beaucoup moins locales que ce que l'on pensait auparavant".

Les humains, ces "immigrants extragalactiques"

Selon la théorie communément admise, après le Big Bang, il y a 14 milliards d'années, l'univers était rempli d'un gaz uniforme composé d'éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium. Des centaines de millions d'années après, ce gaz primordial s'est condensé pour former les étoiles et les galaxies.

"Comme une partie de la matière avec laquelle nous avons été formés peut provenir d'autres galaxies, nous pourrions nous considérer comme des voyageurs spatiaux ou des immigrants extragalactiques", déclare Daniel Anglés-Alcázar.