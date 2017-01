Le mystère de la naissance de la Lune enfin éclairci ?

La Lune est la fidèle compagne de la Terre depuis 4,5 milliards d'années. Mais le mystère de son origine n'a pas encore été résolu de façon définitive. Une étude israélienne, publiée lundi 9 janvier dans la revue Nature Geoscience (en anglais), ravive un ancien scénario : de multiples impacts de corps célestes sur notre planète embryonnaire pourraient être à l'origine de la formation de notre satellite naturel.

L'hypothèse la plus largement répandue est celle d'une seule et énorme collision entre la Terre et un corps de la taille de Mars, peu après la formation du système solaire. La collision aurait arraché une grande partie de la matière de la Terre qui, plus tard, se serait agglomérée pour former notre satellite. Mais avec un tel scénario, les scientifiques estiment qu'un cinquième du matériel de la Lune devrait provenir de la Terre et le reste du deuxième corps. Or, les échantillons provenant de la Terre et la Lune sont pratiquement identiques.

Proto-terre et mini-lunes

Trois scientifiques israéliens ont créé, par simulation numérique, près d'un millier de collisions entre une proto-Terre - le nom donné au premier stade géologique de la Terre - et des planètes embryonnaires, plus petites que Mars. Ils ont constaté que chaque collision de ce type entraînait la formation d'un disque de débris autour de la Terre. Les morceaux se compactent ensuite pour former une mini-lune. Si le phénomène se répète, plusieurs mini-lunes se créent qui assemblées peuvent donner naissance à la Lune.

Une vingtaine d'accidents de ce genre auraient été nécessaires pour construire le satellite de la Terre. Selon les simulations des chercheurs, les impacts générés par les planètes embryonnaires produisent des mini-lunes essentiellement composés par des éléments terrestres et non par l'impacteur. L'équipe admet toutefois que des recherches plus approfondies sont nécessaires pour expliquer la mécanique de fusion des mini-lunes en Lune.