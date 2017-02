L'Inde met en orbite un record de 104 satellites avec une fusée

Record spatial. "La mission PSLV-C37/Cartosat-2 Series a lancé avec succès les 104 satellites", a tweeté l'ISRO, l'agence spatiale indienne. C'est la première fois qu'une fusée met en orbite autant de satellites, le précédent record étant détenu par la Russie avec 39 satellites en une seule mission, en juin 2014.

Le lanceur PSLV a décollé du pas de tir de Sriharikota, mardi 14 février, avec à bord un satellite indien d'observation de la Terre de 714 kilogrammes et 103 nanosatellites, d'un poids combiné de 664 kilogrammes.

Après une demi-heure d'une mise en orbite à 27 000 km/h suivie en direct sur les télévisions indiennes, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a adressé ses félicitations à l'ISRO. Ce lancement "est un nouveau moment de fierté pour notre communauté scientifique spatiale et notre nation", a tweeté le dirigeant nationaliste hindou.

This remarkable feat by @isro is yet another proud moment for our space scientific community and the nation. India salutes our scientists.