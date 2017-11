Une nouvelle planète susceptible d'héberger de la vie découverte à "seulement" 11 années-lumière de la Terre

Les amateurs de science-fiction vont pouvoir imaginer de nouveaux scénarios. Une nouvelle planète est venue s'ajouter à la liste encore restreinte des bonnes candidates pour la recherche de signes de vie au-delà du système solaire, a annoncé mercredi 15 novembre l'Observatoire européen austral (ESO). Cette petite dernière, prénommée Ross 128b, située à seulement 11 années-lumière du Système Solaire de la Terre (soit plus de 100 000 milliards de kilomètres).

"Ross 128b est très proche, ce qui nous permettra de la voir avec un télescope tel que l'E-ELT en construction pour 2025", explique Xavier Bonfils, astronome du CNRS à l'Observatoire des sciences de l'Univers de Grenoble. Détectée par le spectrographe HARPS, la planète a été découverte autour d'une étoile de la constellation de la Vierge. Elle orbite autour de cette étoile naine en 9,9 jours.

Une masse et une température similaires à la Terre

Selon les chercheurs, Ross 128b est susceptible d'héberger des signes de vie. Elle a une masse similaire à celle de la Terre (1.35 plus massive) et "sa température de surface pourrait également être proche de celle de la Terre", donc peut-être compatible avec la présence d'eau à l'état liquide indispensable à la vie telle qu'on la connaît. En outre, cette nouvelle planète orbite autour d'une étoile "calme", son atmosphère a donc une chance d'avoir résisté aux vents et éruptions stellaires.

Ross 128b représente l'exo-Terre (des exoplanètes dont la masse est proche de celle de la Terre) tempérée la plus proche de nous après Proxima b. L'annonce de la découverte de cette dernière avait fait grand bruit en août 2016. Cette exoplanète avait été débusquée en orbite autour de l'étoile Proxima du Centaure, éloignée de 4,2 années-lumière en faisant une voisine à l'échelle de l'Univers. Sur les milliers d'exoplanètes détectées à ce jour, une petite cinquantaine sont considérées comme potentiellement habitables.