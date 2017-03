La Nasa demande de l'aide pour trouver le nom des sept nouvelles planètes

Avec le hashtag #7NamesFor7NewPlanets, la Nasa appelle les internautes, via Twitter, à trouver un nom aux sept nouvelles planètes, dont la découverte a été annoncée le 22 février dernier. Pour le moment, leurs noms ne sont pas très attrayants : Trappist-1b, Trappist-1c, Trappist-1d, etc. Ils ont été donnés en référence au système Trappist-1 à trente-neuf années-lumière de la Terre dans lequel elles ont été découvertes.

Dès l'appel de la Nasa, les réponses ne se sont pas fait attendre et sont plus ou moins sérieuses. Comme le système solaire s’appelle Trappist (TRAnsiting planets and planetesimals small telescope), les internautes ont proposé d’appeler les planètes du nom des bières trappistes, brassées par des moines : Orval, Chimay, Westvleteren, Rochefort, Westmalle, Achel, et Koningshoeven.

Certaines réponses sont plus politiques. C'est ainsi que l'on retrouve des propositions en rapport avec Emmanuel Macron : "Parce que c'est notre projeeeeet" ou Donald Trump : "Seulement pour les personnes qui n'ont pas voté Trump".

#7NamesFor7NewPlanets

Far from Trump1

Far from Trump2

Far from Trump3

Far from Trump4

Far from Trump5

Far from Trump6

Far from Trump7