L'exoplanète la plus proche de la Terre n'est (finalement) sûrement pas habitable

Sa découverte avait fait grand bruit, en août 2016. A l'époque, les chercheurs indiquent que l'exoplanète Proxima Centauri b, l'exoplanète la plus proche de la Terre, serait potentiellement habitable, et ne se trouve qu'à 4,2 années-lumière de la Terre. Mais la Nasa a expliqué dans une vidéo, publiée mercredi 8 février, qu'elle n'est probablement pas propice à la vie.

Des tempêtes solaires trop violentes

En cause : la violence de l'étoile Proxima du Centaure, autrement l'étoile hôte de cette exoplanète. Proxima du Centaure est très différente de notre soleil : c'est une naine rouge, un type d'étoile répandu car "elles représentent plus de 70% du contingent d'étoiles qui composent la voie lactée", rappelait Sciences et Avenir, en 2015. Sauf que ces étoiles sont plus petites, plus froides et plus instables que notre soleil, avec des tempêtes solaires, plus fréquentes et plus violentes.

Ces éruptions génèrent des rayonnements qui décomposent les molécules et les ionise. En clair, elles sont détruites, évaporées. Parmi les éléments ainsi traités, l'hydrogène et l'oxygène... qui sont les atomes de la molécule d'eau et de nombreux autres éléments nécessaires à la vie.

D'après la Nasa, Proxima Centauri b a probablement perdu tout son oxygène dans les 10 millions d'années après sa formation.