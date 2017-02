Découverte de sept exoplanètes de la taille de la Terre : "Une étape de plus pour la recherche"

Un système de sept planètes de la taille de la Terre, dont trois d'entre elles pourraient abriter des océans d'eau liquide et donc potentiellement de la vie, a été découvert par des astronomes autour d'une étoile naine, a révélé une étude publiée mercredi dans la revue Nature.

"C'est une grande nouvelle, une étape de plus dans une recherche qui a commencé il y a pratiquement 20 ans", a réagi jeudi 23 février sur franceinfo Vincent Coudé du Foresto, astronome à l’Observatoire de Paris. "On ne sait pas si elles sont accompagnées d'une atmosphère, mais l'espoir demeure."

franceinfo : Des systèmes avec plusieurs planètes ont déjà été découverts. Qu'y a-t-il de nouveau cette fois ?

Vincent Coudé : Ce qu'il y a de spécial avec celui-ci, c'est que l'étoile autour de laquelle tournent ces planètes, est particulièrement petite. Si elle avait été un tout petit peu plus petite, elle n'aurait plus été une "étoile", mais devenait une "naine brune". Ces étoiles-là, on les appelle des "naines rouges" et elles sont très courantes dans la galaxie.

Quelle est la caractéristique des "naines rouges" ?

Les petites étoiles sont beaucoup moins chaudes que le Soleil et beaucoup moins lumineuses que le soleil. Pour être dans la zone de confort, il faut s'en rapprocher beaucoup. La zone de confort autour du Soleil correspond à des orbites d'un an. Là, on a des orbites de quelques jours, ce qui rend la détection des planètes beaucoup plus facile.

Comment ces planètes ont-elles été découvertes ?

C'est grâce à la technique des transits : on voit la planète passer devant l'étoile, ce qui occulte un petit peu la lumière de l'étoile. Son éclat baisse légèrement et cela se reproduit de manière très régulière, au fur et à mesure que les planètes passent devant. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire qu'une étoile voit son éclat diminuer un peu. Mais si cela se reproduit de manière extrêmement régulière, on a vraiment des indicateurs forts de la présence de planètes. Ensuite, il y a tout un tas de tests pour vérifier ça.

Trois de ces planètes pourraient-elles abriter de la vie ?

Il va falloir faire des investigations supplémentaires pour le savoir. Ce qu'on sait c'est qu'elles sont à un endroit où c'est possible. On n'a aucune idée de ce à quoi ressemblent ces planètes. On ne sait pas si elles sont accompagnées d'une atmosphère, mais l'espoir demeure.