Espace : une sonde envoyée pour faire connaître la Terre

La sonde Voyager 1 navigue dans l'espace depuis 40 ans avec un colis spécial pour les extraterrestres. Le but : faire connaître notre Terre, les goûts de notre Terre, l'Homme, la nature, les sons qui existent... Le colis, c'est ce disque d'or, une synthèse de l'humanité telle qu'on la voyait en 1977.

Photos, ADN et Chuck Berry

On y voit des photos de nos sociétés ou des schémas pour comprendre notre ADN. On retrouve aussi des musiques qui ont marqué des époques, telle La Flûte enchantée de Mozart ou Johnny be good de Chuck Berry. Pour le côté diplomatique, une lettre du président des États-Unis de l'époque Jimmy Carter. "L'espace est tellement vaste qu'il n'y a pratiquement aucune chance de rencontrer quelqu'un, mais sait-on jamais... Les extraterrestres sauront que la Terre existe. Et en plus c'est une Terre peinte d'une couleur assez belle", expliquait Michel Chevalier, en 1977.