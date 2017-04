EN IMAGES. 27 photos majestueuses de l'espace prises par le télescope Hubble en 27 ans d'existence

Il continue de nous faire rêver. Lancé le 24 avril 1990 par la navette Discovery, le télescope spatial Hubble fournit toujours, 27 ans plus tard, d'époustouflants clichés. Il est "à la fois un miracle de la science et une source d'émerveillement", a commenté, en 2015, Charles Bolden, administrateur de la Nasa et ancien astronaute : "Il met en lumière les recoins les plus obscurs du cosmos et transmet de somptueuses images qui rappellent la place minuscule et pourtant si précieuse de notre planète dans l'univers."

Pour marquer le 27e anniversaire du lancement de ce télescope, qui orbite à 570 kilomètres de la Terre, franceinfo a sélectionné 27 photos majestueuses de galaxies, d'étoiles ou de nébuleuses immortalisées par Hubble.