Des images stupéfiantes de la Grande Tache rouge de Jupiter révélées par la Nasa

Sur les photos, on voit une tache comme flottant au milieu d'un écosystème bleuté et formant un tourbillon rouge. La Nasa a publié sur son site internet (en anglais), mercredi 12 juillet dans la soirée, une série d'images de la Grande Tache rouge de Jupiter. Ces clichés ont été pris mardi matin par la sonde Juno, qui a survolé la planète au plus près, à 9 000 kilomètres de distance.

C'est la première fois que l'on observe d'aussi près ce gigantesque anticyclone de 16 350 km de diamètre, soit 1,3 fois celui de la Terre. "Pendant des siècles, les scientifiques ont observé, se sont interrogés et ont théorisé sur la Grande Tache rouge jovienne", rappelle le responsable scientifique de la mission, Scott Bolton, du Southwest Research Institute à San Antonio (Texas). "Désormais, nous avons les meilleures images de cette tempête iconique", se réjouit-il.

La Grande Tache rouge observée depuis 1830

Outre les images, le scientifique a expliqué qu'il faudra du temps pour que l'équipe analyse toutes les données transmises par les huit instruments de Juno qui étaient tous braqué vers la Grande Tache rouge lors de ce survol. "Ces données devraient donner un éclairage sur les origines, la nature actuelle et le devenir de ce phénomène", estime Scott Bolton. La Grande Tache rouge qui est régulièrement observée depuis 1830 et qui a été mentionnée par des astronomes il y a 350 ans, paraît se réduire.

Lancée le 5 août 2011 de Cap Canaveral en Floride, Juno s'est mise en orbite autour de Jupiter le 4 juillet 2016. Juno, une mission de 1,1 milliard de dollars, doit rester au total une vingtaine de mois autour de la plus grande planète du système solaire. La sonde a déjà détecté de gigantesques ouragans sur les pôles de Jupiter et effectué des observations inédites sur l'atmosphère et l'intérieur de la planète gazeuse.