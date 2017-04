Des chercheurs ont créé un "télescope virtuel" pour tenter d'observer directement un trou noir

Des chercheurs ont peut-être trouvé le moyen d'observer l'invisible. Neuf centres de recherche vont mettre en commun leurs ressources pour créer un "télescope virtuel" et tenter d'observer directement un trou noir, du mercredi 5 au vendredi 14 avril, rapporte le Huffington Post. Ils vont pour cela pointer neuf des télescopes les plus puissants au monde en direction de Sagittarius A*, un trou noir supermassif au centre de notre galaxie.

Les trous noirs peuvent se former lorsqu'une étoile meurt et s'effondre sur elle-même. Cet objet spatial avale toute la matière, y compris la lumière, ce qui le rend impossible à observer directement. "La théorie prévoit qu’une dernière bouffée de lumière est émise, comme un dernier témoignage avant de sombrer dans le trou noir", explique l'Institut de recherches et d'applications des méthodes de développement (Iram) dans un communiqué.

Les chercheurs s'attendent à voir une sorte de "cacahuète moche"

En associant des téléscopes du monde entier, de l’Europe au pôle Sud, en passant par le Chili et Hawaï, les chercheurs du projet Event Horizon Telescope espèrent pouvoir "cartographier l’horizon [la limite à laquelle la lumière est piégée] d’un trou noir". Si le projet fonctionne, les chercheurs pensent "voir quelque chose qui ressemblera à une cacahuète moche", indique The Atlantic (en anglais).

D'autres observations de ce type auront lieu dans les années avenir, grâce à la construction de nouveaux télescopes. "A terme, l'image devrait ressembler à une nouvelle lune floue, où la partie noire représente l'ombre de l'horizon", détaille Heino Falcke, membre du conseil scientifique de l'Event Horizon Telescope.