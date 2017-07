Une nouvelle espèce de dinosaure à plumes découverte en Chine

Une nouvelle espèce de dinosaure à plumes, aux allures d'autruche multicolore, a été découverte en Chine, selon une étude publiée, jeudi 27 juillet, dans la revue Scientific Reports (en anglais). Affublée d'une énorme crête sur la tête, l'animal - baptisé "Corythoraptor jacobsi" - vivait dans le sud-est de la Chine à la fin du Crétacé, il y a 100 à 66 millions d'années.

Selon les chercheurs, le dinosaure retrouvé était âgé d'au moins 8 ans au moment de sa mort, peu avant l'extinction des dinosaures. Il n'avait cependant pas totalement terminé sa croissance.

Une crête pour la parade sexuelle

On retrouve aujourd'hui une crête similaire à celle du "Corythoraptor jacobsi" sur les casoars à casque. Ces imposants volatiles peuplent actuellement l'Australie et sont connus pour leur capacité à abattre un homme d'un seul coup de patte. Les chercheurs pensent que la crête avait le même rôle chez les deux espèces : pour la parade sexuelle, pour reconnaître l'espèce et pour communiquer visuellement.