Un dinosaure de près de 40 tonnes a laissé 110 traces de pas dans l'Ain

Le pied de ce géant mesurait un mètre de long. En 2009, lors d'une campagne de fouilles à Plagne (Ain), dans le massif du Jura, les archéologues avaient mis au jour 110 mystérieuses empreintes de pas. Ces traces, qui s'étendent sur plus de 150 mètres, sont la plus longue piste connue au monde laissée par un dinosaure. Et les recherches entreprises dans la foulée ont permis d'en savoir plus sur l'animal préhistorique qui a laissé ces traces, rapporte le CNRS, lundi 13 novembre, dans un communiqué.

Des empreintes de pieds "de 94 à 103 cm"

Le marcheur était un dinosaure au long cou. Il appartient à la famille des sauropodes, la classe de dinosaures qui abrite les plus grands animaux ayant jamais parcouru la surface de la Terre. Lui pesait de 35 à 40 tonnes, était long d'au moins 35 mètres et se déplaçait à 4 km/h avec des enjambées d'environ 2,80 m. Et il a laissé des empreintes de pieds "de 94 à 103 cm".

Les traces des énormes pattes de l'animal "portent cinq marques de doigts elliptiques, tandis que les mains présentent cinq marques de doigts circulaires, organisées en arc de cercle". Selon les chercheurs, ces traces sont vieilles de 150 millions d'années. Elles ont été laissées à une période où la région de Plagne était recouverte d'une mer chaude et peu profonde, parsemée de nombreuses îles, à la végétation suffisamment fournie pour nourrir de telles créatures.