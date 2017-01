L'extinction des dinosaures serait liée à la trop lente incubation de leurs œufs

Et si la longue incubation des œufs avait précipité la fin des dinosaures ? Cette thèse est défendue par plusieurs chercheurs, dans une nouvelle étude parue dans les Comptes-rendus de l'académie américaine des sciences (en anglais), mardi 3 janvier.

Un handicap d'incubation face à la concurrence

Avec une éclosion longue de trois à six mois selon les espèces, la capacité de survie des dinosaures aurait été mise en péril, face à un nombre toujours plus grand d'oiseaux, de reptiles et de mammifères, lesquels se reproduisaient plus rapidement. Cette durée d'incubation aurait joué un rôle important après la grande extinction des espèces, il y a 65 millions d'années, à la suite de la chute d'un astéroïde géant qui a bouleversé durablement le climat terrestre.

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont étudié des dents d'embryons rares de deux dinosaures fossilisés, un protocératops – de la taille d'un mouton – et un hypacrosaurus – une grande espèce à bec. A l'aide d'un microscope haute définition, ils ont notamment analysé et compté les lignes de croissance des dents, une caractéristique présente chez tous les animaux, y compris les êtres humains. Cet examen a permis de déterminer l'âge des embryons, mais surtout la durée de leur développement.

Un examen inédit des lignes de croissance dentaire

Les résultats indiquent des temps d'incubation des dinosaures non-aviaires similaires à ceux des reptiles, dont les œufs mettent deux fois plus de temps à éclore que ceux des oiseaux. Cela veut dire que le temps d'incubation chez les dinosaures était davantage similaire à ce qui est observé chez les reptiles que chez les oiseaux. Jusqu'ici, pourtant, les scientifiques pensaient plutôt le contraire. Les oiseaux ne sont-ils pas les descendants vivants des dinosaures ?

"Nous savons très peu de choses concernant l'embryologie des dinosaures", rappelle Mark Norell, conservateur du département de paléontologie au musée américain d'histoire naturelle à New York (en anglais), co-auteur de ces travaux. "Mais grâce à des technologies avancées comme les scanners et la microscopie à haute résolution, nous faisons des découvertes qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a vingt ans".

Les oiseaux, eux, ont sans doute évolué beaucoup plus vite, après la séparation de leur branche du reste de la famille des dinosaures. Aujourd'hui encore, il suffit de lever la tête pour admirer cet envol.