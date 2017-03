Australie : des chercheurs découvrent 21 types différents d'empreintes de dinosaures

Des chercheurs australiens ont découvert, dans le "Jurassic park" australien, 21 types différents d'empreintes de dinosaures dans des roches datant jusqu'à 140 millions d'années, annonce l'Université du Queensland (en anglais), lundi 27 mars.

L'équipe de paléontologues de l'Université du Queensland et de l'Université James Cook a examiné des milliers d'empreintes sur 25 kilomètres, dans la région reculée de Waldamany, en Australie occidentale.

L'assemblage d'empreintes le plus divers de la planète

Steve Salisbury, principal auteur d'une étude publiée par le Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology (en anglais), a expliqué qu'il s'agissait de l'assemblage d'empreintes le plus divers de la planète. "C'est sans précédent dans le monde".

"C'est très important, c'est la trace de dinosaures non aviaires dans la partie occidentale du continent et notre seul aperçu de la faune des dinosaures australiens pendant la première moitié du Crétacé inférieur", a-t-il dit. "C'est un endroit magique, c'est le Jurassic Park australien, dans un paysage sauvage spectaculaire".

Les chercheurs ont examiné les empreintes pendant plus de 400 heures, entre 2011 et 2016, identifiant 21 types de traces différentes, représentant quatre principaux groupes de dinosaures. "Il y a cinq types différents d'empreintes de dinosaures prédateurs, au mois six types d'empreintes de sauropodes herbivores à long cou, quatre types de traces d'ornithopodes herbivores bipèdes, et six types de traces de dinosaures à armure".

Un site classé "héritage national"

Ces empreintes ont manqué d'êtres rasées car le site avait été sélectionné en 2008 par le gouvernement d'Australie Occidentale comme lieu préféré pour un gigantesque projet de traitement du gaz naturel.

Alertés, les gardiens aborigènes du site avaient pris contact avec les paléontologues afin qu'ils mènent des recherches sur ces traces qu'ils connaissaient vraisemblablement depuis des milliers d'années. Le site avait été classé héritage national en 2011 et le projet gazier avait été abandonné par la suite.