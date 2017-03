Des scientifiques inventent un test d'infertilité masculine à domicile et bon marché

Bientôt finis les tests d'infertilité cliniques longs et coûteux ? Des scientifiques ont mis au point un système simple relié à un smartphone pour tester rapidement, avec un haut degré de fiabilité, la qualité du sperme, révèle un article de Science Translational Medicine (en anglais) publié le 22 mars. Le test consiste en un dispositif optique attaché au smartphone et une puce électronique sur laquelle on peut mettre un échantillon de sperme. Le système, appelé Fertilex et lié à une application mobile, ne nécessite qu'un peu plus de quatre euros de matériel. La nouvelle pourrait réjouir 45 millions les couples affectés par l'infertilité dans le monde, comme le souligne Vice (en anglais).

Aussi simple qu'un test de grossesse

"Notre objectif était de trouver une solution pour faciliter le test d'infertilité masculine en le rendant aussi simple et bon marché que possible, comme le test de grossesse", a expliqué Hadi Shafiee, du Brigham and Women's Hospital à Boston (Etats-Unis), un des auteurs de cette invention. "Ce test est très peu coûteux, exact à près de 100% et peut analyser une vidéo d'un échantillon non purifié de sperme en moins de cinq secondes", a-t-il précisé.