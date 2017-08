Une météorite observée dans le Sud de la France

Une "boule de feu" a été observée par des habitants du Sud de la France, vendredi 4 août, aux alentours de 23 heures. Le phénomène, extrêmement rare, a été visible de Bordeaux à Marseille, rapporte Sud Ouest. Sur Twitter, plusieurs internautes ont fait part de leurs interrogations et de leur surprise. Une webcam a également capturé le phénomène dans le Massif central.

Magnifique météorite observée ce soir !!! Avec boule de feu verte et trainé !!! #meteorite — San Dra (@SanDra39590927) 4 août 2017

Je viens de voir une etoile filante/ météorite/ comète c’était énorme j’ai jamais vu un truc aussi gros dans le ciel — Tim-Tam (@luchien_) 4 août 2017

La météorite se séparant en 3 qui vient de passer dans le ciel de Bordeaux est l'un des trucs les plus beaux que j'ai vu dans ma vie — Diambarista (@Diambarista) 4 août 2017

Ce 4 Août vers 23h15 #météorite/#météore observée dans le ciel français, vidéo d'une webcam dans la Massif Central au #Lioran pic.twitter.com/QWJauzhLet — Meteociel (@meteociel) 4 août 2017

"Une météorite désintégrée vers la fin de sa chute, en plusieurs morceaux"

Selon des premiers témoignages (plus de 60) récoltés dans tout le Sud de la France par l'IMO (l'International Meteor Organization, un regroupement d'astronomes amateurs dédié au recensement des météorites), il s'agirait d'un météore. Une piste confirmée à Sud Ouest par Louis d’Hendecourt, membre de l’Institut d’Astrophysique Spatiale et directeur de recherches au CNRS. "Il s’agit d’un météore qui est arrivé plutôt en rasant l’atmosphère terrestre, je dirai à 100 kilomètres d’altitude", explique le chercheur au quotidien.

"La météorite a été stoppée dans l’atmosphère et désintégrée vers la fin de sa chute, en plusieurs morceaux", détaille Louis d’Hendecourt. Il estime que ce météore se déplaçait à une vitesse très rapide : "entre 15 et 20 kilomètres par seconde". Si certains ont pu observer une couleur verte, c'est en raison de "la présence de minéraux qui se vaporisent et émettent de la lumière." Le checheur précise également que ce phénomène n'est pas rare, mais il est peu commun de réussir à l'observer.