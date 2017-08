Trois questions sur l'éclipse partielle de Lune, prévue ce lundi 7 août

Il faudra lever les yeux au ciel, dans la soirée, ce lundi 7 août. Une éclipse partielle de Lune sera visible pendant près de deux heures en France. A l'étranger, ce phénomène rare sera observable entre l'océan Pacifique et l'Europe. En quoi consiste cette éclipse, et comment bien l'observer ? Franceinfo vous donne quelques conseils pour bien suivre l'événement.

Que va-t-il se passer ?

Ce lundi 7 août, vous pourrez observer dans la soirée une éclipse lunaire qui sera incomplète. Concrètement, cela signifie que la Lune, le Soleil et la Terre vont partiellement s'aligner : la Terre occultera partiellement le Soleil, la Lune sera donc en partie dans l'ombre de notre planète. Une éclipse lunaire "totale" a lieu quand l'alignement entre les trois corps célestes est parfait : dans ce cas-là, la Lune est entièrement dans l'ombre de la Terre.

Ce lundi soir, environ un quart de la Lune sera caché par l'ombre de la Terre, précise LCI. Vous pourrez alors voir apparaître une forme de voile sur une partie du satellite de la Terre.

Où et quand pourra-t-on voir l'éclipse ?

Selon La chaîne météo, le phénomène sera perceptible sur l'ensemble du territoire "en France métropolitaine". Il sera néanmoins bien plus observable "du centre-est au sud-est" du pays, "avec un ciel bien dégagé". L'éclipse partielle sera "moins bien" visible dans l'ouest et le nord-ouest de la France, ainsi qu'en région parisienne. En cause : un ciel plus voilé, précise La chaîne météo.

Vous pourrez percevoir ce spectacle pendant près de deux heures ce lundi soir. L'éclipse partielle devrait débuter à 19h23 et se poursuivre jusqu'à 21h18, quelques minutes avant le coucher du soleil. Le pic du phénomène est prévu à 20h20 en France, selon La chaîne météo.

Pour observer l'éclipse, il vous suffit d'être dos au soleil, le regard vers l'est et le sud-est. Vous verrez alors le lever de Lune et l'éclipse partielle.

Verra-t-on bientôt une éclipse totale ?

Les amateurs d'éclipse vont devoir s'armer de patience. La chaîne météo précise que la prochaine "éclipse totale centrale" de Lune visible en France aura lieu le 26 juin 2029, soit dans près de douze ans. Ce jour-là, l'alignement entre le Soleil, la Terre et la Lune sera parfait. Le phénomène est particulièrement rare : la dernière éclipse lunaire totale visible en France métropolitaine a eu lieu le 10 décembre 2011.

En revanche, si vous prévoyez d'être aux Etats-Unis le 21 août prochain, vous aurez la chance d'observer une autre éclipse, cette fois-ci une éclipse de Soleil. Et ce sera une éclipse totale, rappelle Le Dauphiné Libéré. Ce phénomène, exceptionnel, ne sera malheureusement pas visible en Europe.