La Terre percutée par un astéroïde ? "Ce n'est pas un fantasme"

Un astéroïde d'environ 600 mètres de large va passer à proximité de la Terre mercredi 19 avril. Baptisé 2014-JO25, il passera à 1,8 million de kilomètres de la Terre : autant dire qu'il ne présente aucun danger pour notre planète. Mais Sylvestre Maurice, astrophysicien à l’Université de Toulouse, expert scientifique à la Cité de l’espace, a rappelé mercredi sur franceinfo que la rencontre d'un astéroïde avec la Terre "n'est pas un fantasme". C'est déjà arrivé "des millions de fois" par le passé, comme récemment en 2013 en Sibérie.

franceinfo : À quoi ressemble un astéroïde ?

Sylvestre Maurice : C'est souvent de la roche. Quelquefois, 5% du temps, c'est du fer. Un astéroïde ressemble à un gros caillou, plutôt sombre. Celui qui va passer à proximité de la Terre mesure 650 mètres, ce n'est pas petit. C'est une belle bête.

L'astéroïde 2014-JO25 est-il connu des astrophysiciens ?

Ce caillou est en orbite autour du soleil. Il croise l'orbite de la Terre. C'est assez étonnant. On appelle cela un géocroiseur. Il fait partie de la famille des Apollons. Il a été découvert en 2014. On a caractérisé son orbite : il tourne autour du Soleil pendant à peu près trois ans. Il a été découvert par un télescope qui a pour fonction de surveiller les géocroiseurs. Il en a découvert plus de 52 000.

Les astéroïdes changent-ils de forme et de taille avec le temps ?

Non. C'est ce qui les distingue notamment des comètes. Les comètes sont des mondes glacés. Elles vont s'évaporer quand elles viennent près du soleil. Elles se transforment en perdant un peu de masse et changent légèrement de forme. Cela fait quatre milliards d'années que les astéroïdes tournent autour du soleil. L'astéroïde est un caillou inchangé qui a eu beaucoup de chance parce qu'il n'a pas été phagocyté par les planètes. La grande majorité des astéroïdes sont tombés sur les planètes pour notre plus grand bonheur, pour construire la Terre, ou pour notre grand malheur en faisant parfois des dégâts importants.

Un astéroïde qui percute la Terre, est-ce un fantasme ?

Ce n'est pas un fantasme. Cela peut nous arriver. C'est arrivé des millions de fois. La disparition des dinosaures est causée par un astéroïde qui a frappé la Terre et qui a changé son climat. Plus récemment, au début du 20e siècle, à Tunguska en Sibérie, un astéroïde de 50 mètres seulement avait dévasté des forêts sur une superficie de la taille du Luxembourg.

June 30, 1908: The Tunguska Event. Air burst comet or asteroid explodes over Siberia, flattening millions of trees. pic.twitter.com/TZYpVt47oK — DanSpace77 (@DanSpace77) 30 juin 2015

En février 2013, un petit astéroïde de 17 mètres avait explosé dans le ciel, en Russie. L'énergie dégagée était l'équivalent de 30 fois la bombe d'Hiroshima.

Comme il y a moins d'objets dans le système solaire, cela s'est produit moins souvent aujourd'hui et c'est une bonne chose pour nous. Mais si le caillou de mercredi devait tomber sur la Terre, il détruirait l'équivalent d'un pays européen comme la Belgique. Les astéroïdes sont des corps qui vont à des vitesses autour de 20 km par seconde, très massifs qui dégagent énormément d'énergie.