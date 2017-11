La rencontre entre Vénus et Jupiter a déçu les internautes

Il fallait se lever tôt, lundi 13 novembre, et avoir un peu de chance. Une heure avant le lever du soleil, le rapprochement de Vénus et de Jupiter était facilement observable dans le ciel de l'hémisphère nord et sous les tropiques. il s'agit d'un phénomène rare. Les deux planètes les plus brillantes du système solaire se sont frôlées à moins de 0,3° d’écart, explique le blogueur scientifique Guillaume Cannat sur Le Monde.

Il y a des images et un GIF du passage de l'ISS à côté du couple Vénus-Jupiter ce matin à l'aube à voir sur mon blog : https://t.co/7DnN5aCq71 pic.twitter.com/dnAbwTuYCz — Guillaume Cannat (@GuillaumeCannat) 13 novembre 2017

Les deux astres effectuent une danse céleste depuis plusieurs jours, mais le rapprochement était au maximum lundi. Armé d'un simple télescope ou d'une paire de jumelles, il était même possible d'apercevoir quatre lunes de Jupiter : Io et Ganymède, Europe et Callisto.

Déception sur les réseaux sociaux

Malheureusement, en France, de nombreuses personnes n'ont pas réussi à observer le phénomène en raison d'une couverture nuageuse trop importante. Ils n'ont pas caché leur déception sur les réseaux sociaux.

Impossible de voir #Venus et #Jupiter ce matin en région parisienne. La couverture nuageuse est trop importante à l’Est. — Aurélien (@Aure_br) 13 novembre 2017

Levé avant l'aube pour écrire (comme d'habitude), je voulais observer #Jupiter et #Venus dans le ciel, mais il n'était pas très dégagé. Pas grave, prochain essai dans 4000 ans. pic.twitter.com/hGh01ATQ3G — Florian Dennisson (@FDennisson) 13 novembre 2017

Se lever aux aurores exprès pour voir #venusjupiter... avoir un temps superbe... mais des toits qui gâchent la vue... du coup j'ai rien vu :( — Clothilde (@clomezzo) 13 novembre 2017

Pour les déçus, une séance de rattrapage astrologique est au programme vendredi, relativise LCI. Les deux planètes devraient être cette fois visibles à proximité du croissant de lune.