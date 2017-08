EN IMAGES. Les plus beaux clichés de l'éclipse partielle de Lune à travers le monde

Le phénomène a été vu à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Lundi 7 août dans la soirée, la Terre, le Soleil et la Lune se sont partiellement alignés, entraînant une éclipse partielle de Lune. Pendant près de deux heures, environ 25% du satellite de la Terre s'est retrouvé dans l'ombre de notre planète.

En France, le spectacle pouvait être observé entre 19h23 et 21h18, notamment dans le centre-est et sud-est du pays. Qu'en était-il à l'étranger ? De Nice à Fukuoka (Japon), franceinfo a retenu les images les plus marquantes de ce phénomène rare.