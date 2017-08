Trois questions sur l'éclipse solaire totale qui va traverser les Etats-Unis

franceinfo avec AFP et Reuters

Quelques secondes d'obscurité. Lundi 21 août en fin d'après-midi, pour la première fois en 99 ans, une éclipse solaire totale va traverser l'Amérique, plongeant dans l'ombre une diagonale allant du nord-ouest au sud-est du pays. Elle se déroulera de 17h16 à 18h46 dans le pays, précise Le Monde. Pour l'observer, des millions de touristes convergent vers les villes se trouvant sur la trajectoire de l'éclipse solaire totale. Certains vont même parcourir des kilomètres pour assister à ce spectacle.

Si c'est votre cas, ou que vous vous trouvez simplement sur son passage, franceinfo répond à quelques questions que vous vous posez peut-être.

Que va-t-il se passer ?

Le phénomène ne va durer qu'une minute ou deux, sur un lieu précis. L'éclipse solaire qui va se produire lundi 21 août est le résultat d'un alignement de trois astres. La Lune va en effet se glisser entre la Terre et le Soleil, bloquant ses rayons. Le diamètre du Soleil est 400 fois supérieur à celui de la Lune mais l'étoile est également 400 fois plus éloignée que le satellite naturel de la planète bleue. Depuis la Terre, cette géométrie fera donc apparaître le Soleil et la Lune comme étant de même taille.

Lorsque les deux seront alignés, la Lune masquera entièrement le Soleil et le ciel s'obscurcira en pleine journée. Ce sera une éclipse totale, qui se produit tous les douze à dix-huit mois quelque part dans le monde. La plupart du temps, c'est au-dessus d'un océan. Mais cette fois-ci, elle traversera les Etats-Unis, comme le montre cette carte interactive de la NASA. Qu'un tel phénomène traverse l'ensemble du pays est assez rare : la dernière fois, c'était en 1918.

La NASA a dessiné la trajectoire de l'éclipse solaire totale qui traversera les Etats-Unis, le 21 août 2017. (NASA / GOOGLE MAPS)

Et en France, on ne pourra rien voir ?

Si les Etats-Unis pourront en profiter pleinement, seuls certains endroits français auront ce privilège. Il s'agit principalement des Antilles, de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon, a indiqué l'Observatoire de Paris.

En France métropolitaine, l'éclipse sera "en gros invisible, sauf depuis la pointe bretonne", a déclaré Pascal Descamps, astronome à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Le meilleur endroit pour tenter de l'apercevoir sera Quimper (Finistère) et ses environs, avec un début à 21h41 et le maximum à 22h10. "Ce ne sera pas simple car le Soleil sera sur l'horizon", précise Pascal Descamps. "Cela nécessitera donc de se percher un peu haut pour avoir une vue plongeante sur le Soleil qui ne sera que très partiellement éclipsé, avec une obscuration de 7,1%" (pourcentage de la surface du disque solaire occulté par la Lune).

En outre-mer, l'éclipse partielle débutera à 19h24 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, avec une obscuration de 80%. A Fort-de-France, en Martinique, elle commencera à 19h28 (GMT) et s'achèvera à 21h54, avec une obscuration de 76%. A Cayenne (Guyane Française), l'obscuration sera de 56% à partir de 19h58. A Saint-Pierre-et-Miquelon enfin, l'obscuration sera de 36%, avec un début à 18h54 et une fin à 20h56.

Et si vous ne vous trouvez à aucun de ces endroits, pas de panique. La NASA vous a concocté un petit outil interactif pour visualiser, en ligne, l'éclipse depuis divers endroits.

Quelles précautions prendre ?

Mais attention, avant de prévoir un petit voyage pour observer le phénomène, des précautions sont à prendre. La Direction française de la Santé (DGS) a appelé les personnes souhaitant observer l'éclipse à se protéger les yeux. Une observation directe du Soleil peut en effet entraîner des effets irréversibles et conduire à une altération définitive de la vue, rappelle-t-elle dans un communiqué.

Pour observer cet événement dans de bonnes conditions de sécurité, il convient donc de se munir de lunettes spéciales de protection complètement opaques à la lumière normale. En aucun cas, le Soleil ne doit être observé avec des instruments d'optique (jumelles, appareil photographique, etc) ni avec des moyens de protection de fortune, comme des verres fumés, des films radiologiques ou de simples lunettes de soleil dont la faculté de protection est très insuffisante.