EN IMAGES. Eclipse solaire : ce que vous pourrez voir en France

Souvenez-vous : le 11 août 1999, le nord-est de la France était plongé, en pleine journée, dans l'obscurité. Ce jour-là, la trajectoire de la dernière éclipse totale du 20e siècle passait par l'Hexagone. Près de vingt ans plus tard, au tour des Etats-Unis de profiter de ce spectacle : ce phénomène doit traverser le pays d'ouest en est, de l'Oregon à la Caroline du Sud. Le phénomène sera – partiellement – observable dans quelques régions de France. Que pourrez-vous voir précisément, où et quand ? Franceinfo fait le point, avec les simulations de la Nasa.

>> Trois questions sur l'éclipse solaire totale qui va traverser les Etats-Unis et sera (en partie) visible en France

Voilà à quoi ressemblera l'éclipse solaire du 21 août 2017, selon les simulations de la Nasa compilées par franceinfo.fr (NASA / FRANCEINFO)

En France métropolitaine, il faudra être bien placé et avoir l'œil. L'éclipse sera "en gros invisible, sauf depuis la pointe bretonne", a expliqué à l'AFP Pascal Descamps, astronome à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Le meilleur endroit pour tenter de l'apercevoir sera Quimper (Finistère), où l'éclipse débutera à 20h41, avec un maximum à 21h10, selon la Nasa. A ce moment-là, l'obscuration – le pourcentage de la surface du disque solaire occulté par la Lune – ne sera que de 7,1%. Et encore, "ce ne sera pas simple [de l'observer] car le Soleil sera sur l'horizon". Il faudra donc "se percher un peu haut pour avoir une vue plongeante" sur l'astre.

>> Découvrez les horaires de l'éclipse chez vous sur la carte de la Nasa (en anglais)

Le spectacle sera bien plus impressionnant aux Antilles. A Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, l'éclipse partielle sera à son maximum à 15h43, avec une obscuration de 80%. A Fort-de-France, en Martinique, l'obscuration sera de 76% avec un maximum à 15h46. A Cayenne (Guyane), l'événement sera observable à son maximum à 17h04, avec une obscuration de 56%. Enfin, à Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon), l'obscuration sera de 36% avec un maximum à 16h56.