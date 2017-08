Quand pourrez-vous (re)voir une éclipse solaire totale en France ?

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune à partir de 18 heures, heure française, au-dessus des Etats-Unis, lundi 21 août. Pour la première fois en près d'un siècle, le pays va pouvoir observer une éclipse solaire totale. Du moins, une partie du pays, sur une bande de territoire de 113 kilomètres de large, qui traversera 14 Etats d'ouest en est.

> Regardez l'éclipse en vidéo dans notre direct.

Le soleil sera partiellement occulté au-dessus de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et une éclipse très partielle sera visible au coucher du soleil dans une partie de la Bretagne. Mais au fait, quand aurons-nous droit, nous aussi, au spectacle d'une éclipse solaire totale ?

En France métropolitaine, pas avant 2081

Si vous rêvez de revoir une éclipse totale de Soleil comme celle de 1999, vous n'avez plus qu'à croiser les doigts pour vivre très vieux. Le phénomène ne se reproduira au-dessus de l'Hexagone que dans 64 ans, le 3 septembre 2081. Les générations futures ont de la chance : elles auront droit à une seconde éclipse en France métropolitaine seulement neuf ans plus tard, le 23 septembre 2090.

En outre-mer, la Guyane en 2045

Certains ultramarins auront plus de chance de voir une éclipse totale dans un futur relativement proche. L'un d'elle sera quasi totale au-desssus de Saint-Pierre-et-Miquelon le 8 avril 2024, et la Guyane Française en verra une réellement totale le 12 août 2045, que les Guadeloupéens et les Martiniquais verront également mais de façon partielle. Le phénomène se reproduira en Guyane le 23 septembre 2071.

La prochaine, au Chili et en Argentine, en 2019

Si les éclipses totales de Soleil sont rares en France, au vu de la petite quantité du globe qu'elles recouvrent, il s'en produit régulièrement : quasiment deux éclipses totales tous les trois ans, en moyenne, explique la Nasa. La prochaine sera visible dans le sud du Pacifique, au Chili et en Argentine, le 2 juillet 2019, et la suivante ... dans les mêmes pays, mais un peu plus au sud, le 14 décembre 2020.

Chez nos voisins, en Espagne, en 2026

Si vous souhaitez profiter du spectacle d'une éclipse solaire totale sans pour autant partir au bout du monde, vous aurez deux belles chances dans dix ans. Le 12 août 2026, l'obscurité recouvrira le nord de l'Espagne, ainsi qu'une partie de l'Islande. L'année suivante, le 2 août 2027, une autre éclipse totale sera visible à l'extrême sud de l'Espagne, mais aussi au Maroc, en Algérie ou encore en Egypte. Dans les deux cas, ceux qui resteront dans l'Hexagone profiteront tout de même d'une très belle éclipse partielle.