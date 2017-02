Eclipse, comète et lune des neiges : trois raisons de lever les yeux vers le ciel cette nuit

Munissez-vous de vos jumelles, d'un bon plaid et d'un thermos car cette nuit pourrait être magique (si la météo le permet). Les passionnés d'astronomie auront ainsi l'occasion d'observer ce week-end, et en particulier dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 février, une pleine lune des neiges, une éclipse lunaire partielle ainsi que le passage d'une comète. Franceinfo revient sur tout ce qu'il faut savoir sur ces phénomènes.

Attention, ce ne sera pas une éclipse totale de Lune. "Vous ne verrez probablement qu'une diminution d'intensité de la lumière lunaire, un peu comme si un léger voile nuageux passait devant", décrit L'Obs, qui rassure quand même les férus d'astronomie : "L'éclipse de cette nuit a le mérite d'être parfaitement observable en France métropolitaine, du moins si le ciel est dégagé, et la Lune sera haute dans le ciel."

L'éclipse débutera à 23h55, heure française, pour se terminer à 3h53. Concrètement, "un beau et délicat dégradé sombre va se répandre sur l'astre, le couvrant, à son maximum, à 1h44, heure de Paris, jusqu'à près de 98%", explique le site Futura Sciences. Ce phénomène, rappelle Le Monde, sera "observable sans danger à l'œil nu et aux instruments depuis une large portion du globe terrestre : au milieu de la nuit en Europe et en Afrique, au coucher de la Lune en Asie et à son lever sur le continent américain".

Pour ceux qui préféreront ne pas mettre un pied dehors, le site spécialisé Slooh propose une retransmission en direct :

If you don't live in an area that'll see Friday's #Eclipse, you're in luck! We'll livestream it from start to finish https://t.co/XxrPets60l pic.twitter.com/IyuosrMJhc