Décidé à regarder l'éclipse sans lunettes, le rappeur Joey Bada$$ annule ses concerts à cause de problèmes de vision

Comme Donald Trump, Joey Bada$$ a voulu défier l'éclipse, en l'admirant sans lunettes de protection. Mais contrairement au président américain, le rappeur ne s'est pas contenté de fixer le soleil pendant quelques secondes.

Mauvaise idéé : le rappeur américain de 22 ans se plaint depuis de problèmes de vision et a été contraint d'annuler trois concerts à partir de mercredi à Toronto, Cleveland et Chicago.

Avant le début de la "grande éclipse américaine", Joey Bada$$ avait tweeté : "ce n'est pas la première éclipse solaire et je suis à peu près sûr que nos ancêtres n'avaient pas de lunettes cools. A peu près aussi sûr qu'ils ne sont pas tous devenus aveugles".

This ain't the first solar eclipse and I'm pretty sure our ancestors ain't have no fancy eyewear. Also pretty sure they ain't all go blind.