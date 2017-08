Cinq choses étonnantes qui se produiront durant l'éclipse totale du soleil

Pour la première fois depuis 99 ans, une éclipse solaire totale sera visible depuis les Etats-Unis, lundi 21 août. Le phénomène se produit lorsque la Lune se glisse devant le Soleil, bloquant ses rayons. Le ciel s'obscurcit alors, et, pendant quelques minutes, il fait nuit en plein jour. Si la dernière éclipse totale ayant traversé l'ensemble du territoire américain a eu lieu en 1918, Hawaï a pu assister à ce phénomène en 1991.

Lundi, l'éclipse, qui devrait débuter vers 9h06 (18h16, heure française) sur la côte ouest américaine, couvrira une bande d'environ 113 kilomètres de large et traversera 14 Etats en moins de deux heures, du nord-ouest au sud-est. Visible depuis les Antilles mais pas en France métropolitaine, elle sera retransmise en direct par la Nasa.

Phénomène astronomique rare, l'éclipse sera l'occasion d'assister à d'autres événements tout aussi surprenants. Franceinfo les a compilés.

Les animaux auront des réactions inhabituelles

Tout le monde aura les yeux braqués sur le ciel (n'oubliez pas vos lunettes spéciales !), mais le spectacle se passera aussi au sol. L'attitude des animaux sera particulièrement scrutée. Voyant la courte obscurité provoquée par l'éclipse, certains devraient, par exemple, commencer leur nuit un peu plus tôt que d'habitude. D'autres, comme le coq, pourraient annoncer le début d'une nouvelle journée en plein après-midi. La Nasa propose d'ailleurs, sur son site internet, une liste des zoos qui se trouvent sur le passage de l'éclipse.

Tora Greve, une chasseuse d'éclipses, raconte au National Geographic (en anglais) que lors d'une expédition en Zambie, en 2001, les grenouilles se sont mises à coasser lorsqu'une éclipse a assombri le ciel et les rapaces ont cessé de voler, "probablement à cause du changement de température". L'Académie des sciences de Californie appelle les témoins de l'éclipse à rapporter leurs observations via une application dédiée.

La température chutera d'environ cinq degrés

Les Américains doivent en effet s'attendre à une chute soudaine du mercure, comme c'est le cas à chaque éclipse. Selon Rick Feinberg, de l'American Astronomical Society, cité par CBS News (en anglais), les températures devraient baisser d'environ cinq degrés Celsius. Cette différence, créée par une perte de lumière, est similaire à celle observée entre la température à midi et juste après le coucher du soleil, explique le site américain. Mais lors d'une éclipse, ce changement se produit de manière plus brutale.

Cette variation perturbe également notre atmosphère, rapporte Science et Vie, puisqu'elle engendre une onde acoustique. Des chercheurs japonais et taïwanais avaient détecté ce trouble pendant l'éclipse du 22 juillet 2009, en étudiant les émissions d'appareils GPS dans la haute atmosphère.

Des cinéastes tourneront pendant l'éclipse

Hollywood se prépare. Les cinéastes américains ne vont pas rater l'occasion de filmer une éclipse totale, images qui pourront ensuite servir à un film ou une publicité. C'est le cas d'Alvin Case, réalisateur du long métrage indépendant In The Moon's Shadow (Dans l'ombre de la Lune), l'histoire de deux sœurs qui voyagent ensemble pour assister à une éclipse. Mais il va falloir être rapide et efficace : l'obscurcissement total ne durera que deux minutes environ.

Si un logiciel suffit à recréer le phénomène, rien ne vaut une prise de vue réelle, comme par exemple dans Barabbas, où la crucifixion du Christ a été tournée pendant une éclipse solaire en Toscane, en 1961.

On pourra voir certaines étoiles et planètes

D'après le site américain Space, Jupiter, Mars et Vénus pourront être observées à proximité de la Lune – Vénus étant la planète la plus facile à repérer.

Ouvrez l'œil également pour apercevoir Sirius, une étoile très proche de nous, située dans la constellation du Grand Chien.

Bonnie Tyler va chanter son tube

L'occasion était trop belle : la chanteuse britannique Bonnie Tyler a prévu d'interpréter un de ses plus célèbres morceaux, Total Eclipse of the Heart (Eclipse totale du cœur), pendant le phénomène astronomique. La performance aura lieu sur le paquebot de croisière Oasis of the Seas, qui navigue actuellement dans la mer des Caraïbes.

Nulle question d'alignement des planètes dans sa chanson (quoique), qui évoque une chanson d'amour inspirée par… des vampires (en anglais). Sorti en 1983, le tube, qui connaît un regain de popularité à chaque éclipse, s'accompagne d'un clip onirique visionné plus de 300 millions de fois sur YouTube.

Malheureusement, il est trop tard pour réserver sa place. Mais pour vous consoler, franceinfo vous propose d'écouter la version française de cette chanson, sortie en 2003 et interprétée en duo par Bonnie Tyler et la Française Kareen Antonn. Attention, toutefois, avant de cliquer : ce morceau est susceptible de vous rester dans la tête une journée (voire une semaine) entière.

Sinon, vous pouvez toujours écouter la playlist spéciale éclipse du Courrier Journal.