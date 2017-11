Des Alsaciens ont vu "une énorme boule bleue" dans le ciel, peut-être un météore

Les signalements ont été nombreux mardi 14 novembre, peu avant 18 heures, lorsque des Alsaciens ont aperçu "une énorme boule bleue" dans le ciel, rapporte France Bleu Alsace.

Il s'agit sans doute d'un météore, voir plus précisément d''un 'bolide', un petit corps céleste qui arrive à vitesse excessive dans l'atmosphère de la Terre et qui, au contact de l'atmosphère, échauffe les gaz et donne cette traînée lumineuse", a rassuré Jean-Yves Marchal, médiateur scientifique au planétarium de Strasbourg.

Vigie-ciel attend les témoignages

C'était "un énorme truc, comme une boule bleue avec une queue verte", a raconté Sandrine qui était installée à la fenêtre de sa maison à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin). "C'était plus gros qu'une étoile filante", pour Frédéric, qui a aperçu le même phénomène depuis Marckolsheim. Sur les réseaux sociaux, "la boule de feu" a "impressionné" comme "un truc de dingue".

Pour l'instant, rien ne permet d'être sûr qu'il s'agit d'un météore. Les témoins sont invités à remplir un formulaire sur le site Vigie-Ciel pour faire part de leurs observations aux experts.