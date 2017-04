Cette nuit, Jupiter avait rendez-vous avec la Lune

Beaucoup ont appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. Et certains sont même sortis dévêtus pour apercevoir Jupiter dans la constellation de la Vierge, dans la nuit du lundi 10 au 11 avril. La plus grosse planète du système solaire a cotoyé la quatrième pleine Lune de l'année, explique Futura Sciences, offrant un ballet étonnant avec le satellite naturel de la Terre. Le spectacle, observable à l'œil nu, était visible en regardant vers l'est après le coucher du Soleil. Des observateurs ont même immortalisé la scène, comme l'Uranoscope d'Ile-de-France, un site amateur d'astronomie.

La Lune garde ses distances avec Jupiter, mais pas trop pic.twitter.com/4dBSv8EnUy — Uranoscope de l'IdF (@uranoscope77) 10 avril 2017

Admirez ce soir à partir du crépuscule, dame Lune presque Pleine, qui se frotte à Jupiter de très près ;o)) à moins de 2° à l'horizon Est pic.twitter.com/7ngoTmV6WQ — Uranoscope de l'IdF (@uranoscope77) 10 avril 2017

On pouvait repérer facilement Jupiter & ses 4 satellites galiléens en bas à droite de la #Lune ce lundi soir. #astronomie #Jupiter #moon pic.twitter.com/y1GVGiRwOc — Cayrouse Florentin (@FloC36) 10 avril 2017

Des conditions idéales pour observer Jupiter

Jupiter est aisément observable par les astronomes, mais la luminosité et le proximité de la Lune ont magnifié le ballet nocturne de la planète gazeuse. Vendredi dernier, déjà, Jupiter était en opposition – alignée avec la Terre et le Soleil – ce qui a permis de l'observer toute la nuit. Au plus proche de nous, elle se trouvait encore à 666 millions de kilomètres.

A few webcams caught a view of the full moon tonight. Do you see the bright dot beside the moon? That's actually Jupiter! #azwx pic.twitter.com/CWGAdtjpBF — NWS Tucson (@NWSTucson) 11 avril 2017