Anniversaire de Curiosity : "Nous avons démontré avec cette sonde que Mars était une planète habitable"

Depuis cinq ans, le robot de la Nasa Curiosity explore Mars. Régulièrement des images inédites de la surface de la planète rouge nous parviennent, mais le petit engin permet surtout d'apprendre "l'histoire de la planète Mars", vieille "de plus de trois milliards d'années" a rappelé Sylvestre Maurice, astrophysicien à la recherche astrophysique et planétologie de Toulouse.

"Nous avons démontré avec cette sonde que Mars était une planète habitable" a détaillé le scientifique, pour qui ce résultat "a changé [sa] façon de regarder l'univers". Le robot était programmé pour une mission de deux ans, qui a été renouvelée. Cinq ans plus tard, "on voit que les mécanismes commencent à avoir quelques difficultés." Sylvestre Maurice a prévenu : "Il s'arrêtera un jour mais pour l'instant on en profite, c'est un peu un supplément de sciences que l'on gagne chaque jour."

franceinfo : Curiosity est-il le seul robot créé par l'homme présent sur la surface de Mars ?

Sylvestre Maurice : Non ! Aujourd'hui, on vit une époque formidable : on a six véhicules qui tournent autour de Mars et deux robots qui sont à la surface, Opportunity et Curiosity.

À quoi ressemble la surface de Mars ?

La surface de Mars est un univers très, très minéral. On est dans des tons rouges comme la planète, à cause de l'oxyde de fer, des roches, des strates... Une histoire géologique enregistrée qu'on essaie de découvrir.

Que nous a appris Curiosity à propos de Mars ?

Curiosity nous a appris l'histoire de Mars, c'est-à-dire une histoire du passé, de plus de trois milliards d'années. Nous avons démontré avec cette sonde que Mars était une planète habitable. C'est un résultat fondamental ! C'est un résultat, qui, à mon avis, change ma façon de regarder l'univers. Avant, il y a trois ans, je regardais l'univers en me disant 'Je n'ai qu'une planète habitable, c'est la Terre.' Et bien maintenant, j'en ai deux ! C'était il y a plus de trois milliards d'années, Mars et la Terre. Mars a perdu son habitabilité, elle a perdu ses paramètres, physiques et chimiques qui font que la vie peut se développer.

Combien de temps peut durer Curiosity ?

Bonne question ! On ne sait pas. Il a été fait pour deux ans, et on a décidé de le prolonger par tranche de deux ans. On est dans ce que l'on appelle des "missions étendues". On voit quand même qu'il fatigue, la nuit il fait -90°, et le jour ça pousse difficilement jusqu'à zéro degré. Il y a une grosse amplitude thermique jour / nuit, de la poussière, ça fatigue le matériel. On voit que les mécanismes commencent à avoir quelques difficultés. La robotique planétaire est difficile. Donc il s'arrêtera un jour mais pour l'instant on en profite, c'est un peu un supplément de sciences que l'on gagne chaque jour.