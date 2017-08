Des scientifiques mexicains découvrent le squelette d'un paresseux géant ayant vécu 10 000 ans avant notre ère

Des scientifiques mexicains ont annoncé, mercredi 16 août, avoir découvert les restes d'un paresseux géant qui aurait vécu environ 10 000 ans avant notre ère. Ce squelette a été retrouvé en 2010 au fond d'un puits naturel de l'Etat de Quintana Roo, dans la péninsule du Yucatan, près de la côte Caraïbe (est) du Mexique. Seuls le crâne, la mandibule, une dizaine d'os et sept griffes ont été remontés à la surface en 2014, lors d'une opération menée par une archéologue de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH), Carmen Rojas Sandoval. Le reste du squelette est encore au fond de l'eau et les scientifiques prévoient de le récupérer d'ici 2018 pour continuer à l'étudier, a indiqué l'INAH dans un communiqué.

Une représentation du "Xibalbaonyx oviceps", un paresseux géant qui a vécu à la fin du Pléistocène. (ESPECIAL / NOTIMEX / AFP)

Les paresseux géants peuplaient l'Amérique du Sud avant de commencer à migrer vers l'Amérique du Nord, il y a neuf millions d'années. Puis l'espèce s'est, peu à peu, éteinte. "Le squelette est presque complet, réparti à une profondeur de 50 à 55 mètres, donc nous croyons que l'animal est tombé quand le puits était sec ou avec peu d'eau", a expliqué l'institut. Ce paresseux est issu d'une nouvelle espèce qui a été baptisée du nom scientifique de Xibalbaonyx oviceps. Le spécimen, lui, s'est vu attribuer le nom de "Pote". L'analyse des premiers os remontés à la surface laissent penser qu'il a vécu "entre 10 647 et 10 305" ans avant notre ère, selon l'INAH.