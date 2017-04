EN IMAGES. A Washington, à Paris ou à Sydney, ils marchent "pour la science" qu'ils estiment menacée le scepticisme

Plus de 600 "marches pour la science", organisées partout dans le monde. Des centaines de milliers de scientifiques ont décidé de battre le pavé, samedi 22 avril, pour protester contre le scepticisme, incarné aux Etats-Unis par l'élection de Donald Trump.



Ce mouvement mondial a été lancé à Washington pour défendre la recherche, que les organisateurs jugent menacée par l'administration du président américain. Mais des marches similaires ont eu lieu partout dans le monde, de l'Australie, à l'Allemagne en passant par l'Italie.



En France, ils sont des milliers de personnes à avoir participé aux rassemblements organisés dans une vingtaine de villes. "Nous voulons avertir et mobiliser les citoyens sur l'importance des sciences dans une société éclairée, ce ne sont pas des opinions, mais des faits", a expliqué à l'AFP Emmanuelle Perez-Tisserant, historienne à l'Université de Toulouse et l'une des initiatrices du mouvement en France.