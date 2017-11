VIDEO. Victime d'effets secondaires causés par un antipaludique, Stromae "se serait sans doute suicidé" sans l'aide de son frère

Stromae raconte, dans le documentaire Malaria Business qui sera diffusé sur France Ô le 29 novembre, avoir souffert de grave effets secondaires en 2015. Le chanteur belge a pris du Lariam, un antipaludique décrié, durant sa tournée en Afrique. "J'étais stressé, j'étais épuisé. Tout prédisposé à péter un plomb, ça c'était sûr, mais l'accélérateur c'était le Lariam, témoigne-t-il, dans un extrait obtenu par Pure People. Pendant les concerts, je ne m'en rendais pas compte, on n'a pas le recul. C'est de la paranoïa, c'est plein de trucs."

"Je me serais sans doute suicidé cette nuit-là"

Stromae explique que l'un de ses frères a alors "eu le déclic". "Il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé cette nuit-là. Ca c'est sûr, poursuit le chanteur. Je pèse bien mes mots quand je vous dis ça. S'il n'avait pas été là, je ne pense pas que je pourrais vous parler aujourd'hui."

Deux ans plus tard, l'interprête de Formidable est "encore sensible aux crises d'angoisse" et a parfois dû "retourner d'urgence à l'hôpital". "J'ai peu de regrets dans ma vie, mais, si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du Lariam, je le ferai sans hésiter", expliquait-il à Marianne en septembre. Selon Le Parisien, une action collective s'apprête à être lancée en France pour faire interdire cet antipaludique.