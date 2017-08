Une femme greffée des deux bras pour la première fois en France

Une greffe simultanée des deux bras a été pratiquée avec succès pour la première fois en France, le 14 août, au centre hospitalier universitaire de Grenoble, rapporte jeudi 24 août France Bleu Isère.

Quatre heures d'intervention

La patiente greffée avait eu les deux bras sectionnés le jour de la greffe à 15h30, après une chute accidentelle en gare de Chambéry (Savoie). Transportée en urgence à l'hôpital, avec ses deux bras dans un "conditionnement parfait", la femme de 30 ans avait pu être opérée dès 17h20 par l'équipe du service de chirurgie de la main. La greffe s'est terminée à 21h30, après quatre heures d'intervention.

Deux équipes se sont relayées pour cette intervention chirurgicale, "très rare et très délicate", précise encore le CHU dans un communiqué, qui explique que plus l'intervention est rapide, meilleures sont les chances de récupération. Un "délai trop important entre le traumatisme et la réimplantation peut entraîner des lésions irréversibles" ajoute l'hôpital isérois. Une conférence de presse pour détailler le déroulement de l'opération aura lieu vendredi 25 août au CHU de Grenoble.