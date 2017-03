Un sérum anti-âge potentiellement dangereux retiré du marché

Un sérum anti-âge qui peut présenter "un danger pour la santé humaine". L'Agence du médicament a ordonné, jeudi 16 mars, le retrait du marché d'un sérum anti-âge du laboratoire Promicea, estimant que ce produit répondait à la définition d'un médicament et non d'un cosmétique. Le retrait est valable "jusqu'à leur mise en conformité avec la réglementation du médicament qui leur est applicable".

Les produits incriminés, Neostem Serum et sa version pour le contour des yeux Neostem Pocket Lift, contiennent de l'alendronate de sodium et de la pravastatine. L'association de ces deux substances "joue un rôle clé pour inhiber la synthèse de la progérine à l'origine de la sénescence cutanée", affirme sur son site internet Promicea, laboratoire basé à Marseille. La progérine est une protéine impliquée dans le processus de vieillissement cellulaire.

Des produits qui "répondent à la définition du médicament"

De telles allégations, ainsi que la concentration de ces deux substances, impliquent que "les produits Neostem Serum et Neostem Pocket Lift répondent à la définition du médicament" et non d'un produit cosmétique, argumente l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Or ces produits "n'ont pas fait l'objet, avant leur commercialisation, d'une autorisation de mise sur le marché", obligatoire pour tous les médicaments. Ils sont dont "commercialisés et promus en infraction avec les règles qui leur sont applicables", ajoute l'ANSM.

L'agence sanitaire souligne par ailleurs "les effets toxiques connus liés à l'usage thérapeutique de la pravastatine" (troubles neurologiques, du système immunitaire, gastro-intestinaux ou encore musculo-squelettiques) ainsi que de l'alendronate de sodium (troubles gastro-intestinaux, réaction cutanée, troubles métaboliques, etc.)