Un médecin diagnostique son propre cancer grâce à un petit appareil à ultrasons pour iPhone

Avec son iPhone, il a pu détecter son cancer. John Martin, un chirurgien vasculaire et chef de service à la Butterfly Network, une start-up installée dans le Connecticut (Etats-Unis), a diagnostiqué son quatrième cancer l'été dernier, racontent le Daily Mail et Business Insider (articles en anglais). Comment ? En voulant tester un appareil de poche à ultrasons mis au point par sa compagnie. L'homme a alors scanné sa propre gorge en utilisant l'appareil car il sentait une masse à l'intérieur.

A gauche, l'appareil à ultrasons mis au point par la start-up Butterfly Network, installée dans le Connecticut (Etats-Unis). (CAPTURE BUTTERFLY NETWORK)

Sur son smartphone, John Martin, même s'il n'est pas un spécialiste du cancer, a d'abord vu des taches noires et grises. Puis il a tout de suite repéré une masse noire de trois centimètres. "J'étais suffisamment connaisseur pour savoir que j'étais en difficulté", raconte-t-il. Le résultat est sans appel : il souffre d'un cancer métastatique. Celui-ci avait déjà gagné sa langue, sa gorge et s'étendait à présent dans son cou. Le chirurgien a pu être opéré, subir une radiothérapie et est maintenant sur la voie de la guérison.

Dans une vidéo publiée par Butterfly Network, John Martin revient sur son expérience. "Tout est une question de temps : plus tôt on fait le diagnostic, plus tôt on reçoit le traitement", explique-t-il. "Le secret derrière notre appareil, c'est que nous achetons du temps", ajoute-t-il.