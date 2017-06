Journée mondiale des donneurs de sang : "Nous n'avons que onze jours de stock"

Pourquoi faut-il recruter de nouveaux donneurs ?

Dr Djamel Benomar : "Le problème est que 170.000 donneurs sortent du fichier chaque année parce qu’ils ont atteint la limite d’âge des 70 ans. Donc la cible que nous visons actuellement, ce sont les gens de moins de 35 ans. Il faut qu’ils donnent et surtout qu’ils redonnent.

"Il n’y a que 1,8 don par donneur et par an, ce qui est largement insuffisant. Une femme peut donner jusqu’à quatre fois et un homme jusqu’à six fois par an."

Pourquoi faut-il donner régulièrement ?

Dr Djamel Benomar : "Les délais de péremption des produits sanguins sont extrêmement courts. Pour les concentrés de globules rouges, c’est quatre jours et si l’on peut surgeler le plasma pendant un an, les plaquettes ne durent que cinq jours donc on est sur des flux tendus et les besoins sont absolument vitaux !"

Avez-vous des besoins particuliers ?

Dr Djamel Benomar : "Aujourd’hui, tout le monde est le bienvenu pour donner son sang. Tous les groupes sanguins sont les bienvenus. Pour faire face aux besoins des malades, nous avons besoin d’avoir un stock qui puisse couvrir les besoins sur treize jours, à l’heure où je vous parle, nous n’avons que onze jours de stock. Or l'été n'est pas une bonne période, les gens donnent moins à cause des vacances."