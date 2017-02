Greffe des deux mains : un témoignage exceptionnel

En août 2007, la vie de Laura, 19 ans, bascule. Elle est victime d'un choc toxique alors qu'elle était étudiante dans une école hôtelière suisse. Maux de tête et de ventre violents, elle est touchée par une infection bactérienne qui ne permet plus au sang de circuler. Son pronostic vital est engagé. Plongée dans un coma artificiel, elle est transportée dans un hôpital parisien. A son réveil, trois semaines plus tard, Laura découvre qu'elle a été amputée des quatre membres. Cette terrible opération lui a sauvé la vie.

Depuis, la jeune femme se bat pour affronter sa nouvelle vie. Grâce à des prothèses, elle retrouve une certaine autonomie mais reste insatisfaite. Elle s'inscrit alors sur la liste d'attente pour une greffe de mains mais trois ans passent, sans nouvelles. Elle apprend finalement qu'elle est rayée de la liste, sans plus d'explications. Elle se tourne alors vers son dernier espoir : les Etats-Unis. Et en août 2016, avec l'aide du Prf Laurent Lantiéri, elle part de l'autre côté de l'Atlantique où elle est greffée des deux bras.