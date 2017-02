Fondation pour la recherche médicale : 70 ans de découvertes cruciales

Thierry Lhermitte est l'invité du journal de 13 heures de ce lundi 6 février pour parler des 70 ans de la Fondation pour la recherche médicale dont il est le parrain. Créée en 1947 par les grands professeurs de l'époque tels que Jean Bernard, elle est devenue de plus en plus importante pour les chercheurs. "Aujourd'hui, c'est entre 40 et 45 millions d'euros qui sont distribués chaque année", explique Thierry Lhermitte.

Le premier coeur artificiel financé par la FRM

757 recherches sont financées en ce moment. Un chercheur sur trois dans sa carrière sera financé par la Fondation pour la recherche médicale. Des financements qui ont permis de grandes découvertes. "En 1976, le professeur Lucien Israël prouve la validité de la molécule principale qui lutte contre le cancer du sein, c'est le Tamoxifène. En 1983, le professeur Corvol décrit le fonctionnement d'hypertension artérielle avec le système rénine-angiotensine. Le premier coeur artificiel et la première greffe du professeur Cabrol sont financés par la Fondation pour la recherche médicale", explique Thierry Lhermitte. Depuis 12 ans, l'acteur participe à faire connaître l'existence de la Fondation au grand public pour inciter aux dons.

