Idées fausses, idées reçues : le niveau d'information des Français sur le sida est "alarmant"

Le niveau d'information des Français sur le virus du sida est "alarmant", et ce "quel que soit l'âge", selon un sondage Ifop/Bilendi pour le Sidaction* publié jeudi 23 mars à la veille du week-end de collecte de dons.

"Les idées fausses persistent"

"S'agissant des méthodes de prévention, les réponses des Français révèlent de véritables lacunes", s'inquiète l'association. Seule une personne sur deux sait, par exemple, qu'il existe désormais un autotest de dépistage du sida vendu en pharmacie. 42% des personnes interrogées estiment par ailleurs être mal informés sur les lieux où aller pour se faire dépister.

"Surtout, les idées fausses et reçues persistent", regrette le Sidaction. 16% des Français pensent par exemple que le virus du sida peut être transmis en s'asseyant sur un siège de toilettes publiques (18% des 15-24 ans), et 15% des personnes interrogées pensent que le virus du sida peut être transmis en embrassant une personne séropositive (27% des 15-24 ans).

Chaque année, 6 000 nouveaux cas

"Plus grave encore", écrit l'association, "plus de trente ans après l'apparition de l'épidémie et malgré des décennies de promotion du préservatif, un quart reste persuadé que le risque existe même lors d'un rapport sexuel protégé".

Le 23e Sidaction aura lieu du 24 au 26 mars afin de lever des fonds pour la prévention et la recherche contre le sida. Pour faire un don, il faut appeler le 110 ou se rendre sur le site sidaction.org. L'an dernier, le Sidaction avait permis la collecte de 4,21 millions d'euros de promesses de dons. Chaque année encore, 6 000 personnes découvrent leur séropositivité.

*Ce sondage Ifop/Bilendi pour le Sidaction a été réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au 13 février auprès d'un échantillon de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans, et d'un échantillon de 1 007 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.