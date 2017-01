VIDEO. Découvrez la vie sexuelle palpitante des Parisien(ne)s

Vous vivez à Paris ? Vous ne devez pas vous ennuyer dans votre chambre à coucher, à en croire la dernière enquête de l'Ifop... L'institut a publié son "Observatoire de la vie sexuelle des Parisiens" (PDF), mercredi 4 janvier, pour le site de rencontre Cam4.fr. L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 2 007 Parisiens, âgés d'au moins 18 ans, interrogés via un formulaire en ligne.

Dissensions sur les plans à trois

Le résultat dresse un panorama de la vie sexuelle des habitants de la capitale, en comparaison avec le reste de la population française. Et autant dire que les Parisiens apparaissent plus libérés que leurs compatriotes. Ils sont plus nombreux à avoir eu des aventures avec des personnes du même sexe qu'eux : 27% des Parisiens disent avoir déjà couché avec un autre homme, contre 17% pour le reste des Français. Même écart entre les Parisiennes et les provinciales : elles sont 14% à assurer avoir déjà fait l'amour à une femme, contre 9% au niveau national.

Du côté des pratiques sexuelles, les nuits parisiennes semblent pimentées. Maniement du sextoy, échangisme, sodomie... Les Parisiens sont bien plus nombreux que le reste de la population à avoir testé ces pratiques. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Alors que 43% des Parisiens disent avoir déjà participé à un plan à trois, seules 17% des Parisiennes en disent autant. Y aurait-il des menteurs ?