La ministre de la Santé plaide pour une hausse d'un euro par an du prix du paquet de cigarettes

Agnès Buzyn va plus loin dans la lutte contre le tabagisme. La ministre des Solidarités et de la Santé s'est dite favorable à une augmentation annuelle du prix du paquet de cigarettes, pour atteindre 10 euros en 2020. "Mon souhait est (une augmentation) d'un euro par an", a-t-elle précisé jeudi 31 août, interrogée par la chaîne CNews.

"Ce qui compte pour que les gens arrêtent de fumer, c'est que les hausses soient importantes", a insisté la ministre de la Santé. Mais "nous n'allons pas le faire d'un coup", a-t-elle assuré. "Je veux que les Français aient le temps de se préparer à arrêter" de fumer.

Agnès Buzyn a également souhaité "un plan global" pour "aider les buralistes et éviter la fraude". "Si nous ne faisons pas un plan global", la hausse du prix du paquet de cigarettes "ne servira à rien", a-t-elle mis en garde. La ministre a également plaidé pour "une harmonisation des prix" des cigarettes au niveau européen.

Une "génération sans tabac"

Le 16 juin, Agnès Buzyn avait annoncé qu'elle n'était "pas contre" une hausse du paquet de cigarettes à 10 euros, dans une interview au Parisien/Aujourd'hui en France. Elle n'avait toutefois pas donné d'échéance précise pour cette augmentation.

La ministre de la Santé a poursuivi dans ce sens début juillet, dans une feuille de route adressée au Premier ministre. "La lutte contre le tabagisme, qui constitue la première cause évitable de mortalité, sera intensifiée à la fois en augmentant rapidement et fortement, dès 2018, le prix du tabac et en finançant des actions de prévention, de sevrage et de recherche appliquée, a alors annoncé Agnès Buzyn. Mon objectif est que la génération qui naît aujourd'hui soit la première génération sans tabac."